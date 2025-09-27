Balade naturaliste pour se reconnecter à la nature Parc du Crapa / Parc naturel de Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit. Gratuit. Inscription obligatoire ICI. Places limitées. Tout public

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, venez participer à une balade pour se reconnecter à la natur au Parc de Beaulieu sur l’île de Nantes. Cette balade est organisée par Part Nature. En l’honneur de Jean-Claude Demaure, elle vous invite à une animation nature pour petits et grands, axée sur le lien entre l’humain et son environnement. Une belle façon de se reconnecter à la nature en famille. Jean-Claude Demaure : militant associatif et écologiste, biologiste et élu à l’environnement à la Ville de Nantes (1989 à 2001). Gratuit. Inscription obligatoire ICI. Places limitées.

0240485454 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/balade-naturaliste-pour-se-reconnecter-a-la-nature