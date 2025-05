BALADE NATURALISTE – Saint-Privat-de-Vallongue, 7 juin 2025 09:00, Saint-Privat-de-Vallongue.

Partez à la découverte de la châtaigneraie des hauts de Saint Privat, pour découvrir ses richesses naturelles. Une faune et une flore spécifique aux châtaigneraies, avec Charles Dutertre animateur pour l’ alepe.

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 53 78

English :

Explore the chestnut grove at the heights of Saint Privat, and discover its natural riches. A fauna and flora specific to chestnut groves, with Charles Dutertre, a guide for Alepe.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Kastanienwälder in den Höhen von Saint Privat, um ihre natürlichen Reichtümer zu entdecken. Eine spezifische Fauna und Flora der Kastanienwälder, mit Charles Dutertre, Animator für die Alepe.

Italiano :

Esplorate il castagneto sulle alture di Saint Privat e scoprite le sue ricchezze naturali. Una fauna e una flora specifiche dei castagneti, con Charles Dutertre, guida di Alepe.

Espanol :

Explore el castañar de las alturas de Saint Privat y descubra sus riquezas naturales. Una fauna y flora específicas de los castañares, con Charles Dutertre, guía de Alepe.

