Balade naturaliste Villeneuve-sur-Allier
Balade naturaliste Villeneuve-sur-Allier mercredi 10 septembre 2025.
Balade naturaliste
Etangs des Pilets Villeneuve-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 13:30:00
fin : 2025-09-10 16:00:00
Date(s) :
2025-09-10
Partez à la découverte de la nature lors d’une balade naturaliste autour de l’étang des Pilets
Ce lieu regorge de biodiversité et, sous la conduite d’un animateur nature de la LPO Auvergne, vous observerez les oiseaux, les plantes et les insectes.
.
Etangs des Pilets Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Discover nature on a nature walk around the Etang des Pilets
This area is teeming with biodiversity, and under the guidance of an LPO Auvergne nature guide, you can observe birds, plants and insects.
German :
Entdecken Sie die Natur auf einem naturkundlichen Spaziergang rund um den Étang des Pilets
Dieser Ort ist reich an Biodiversität und unter der Leitung eines Naturpädagogen der LPO Auvergne beobachten Sie Vögel, Pflanzen und Insekten.
Italiano :
Scoprite la natura con una passeggiata intorno all’Etang des Pilets
Questa zona è ricca di biodiversità e, sotto la guida di una guida naturalistica dell’LPO Auvergne, potrete osservare uccelli, piante e insetti.
Espanol :
Descubra la naturaleza dando un paseo por el Etang des Pilets
Esta zona rebosa biodiversidad y, bajo la dirección de un guía naturalista del LPO Auvergne, podrá observar aves, plantas e insectos.
L’événement Balade naturaliste Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région