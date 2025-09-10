Balade naturaliste Villeneuve-sur-Allier

Balade naturaliste Villeneuve-sur-Allier mercredi 10 septembre 2025.

Balade naturaliste

Etangs des Pilets Villeneuve-sur-Allier Allier

Début : 2025-09-10 13:30:00

fin : 2025-09-10 16:00:00

2025-09-10

Partez à la découverte de la nature lors d’une balade naturaliste autour de l’étang des Pilets

Ce lieu regorge de biodiversité et, sous la conduite d’un animateur nature de la LPO Auvergne, vous observerez les oiseaux, les plantes et les insectes.

English :

Discover nature on a nature walk around the Etang des Pilets

This area is teeming with biodiversity, and under the guidance of an LPO Auvergne nature guide, you can observe birds, plants and insects.

German :

Entdecken Sie die Natur auf einem naturkundlichen Spaziergang rund um den Étang des Pilets

Dieser Ort ist reich an Biodiversität und unter der Leitung eines Naturpädagogen der LPO Auvergne beobachten Sie Vögel, Pflanzen und Insekten.

Italiano :

Scoprite la natura con una passeggiata intorno all’Etang des Pilets

Questa zona è ricca di biodiversità e, sotto la guida di una guida naturalistica dell’LPO Auvergne, potrete osservare uccelli, piante e insetti.

Espanol :

Descubra la naturaleza dando un paseo por el Etang des Pilets

Esta zona rebosa biodiversidad y, bajo la dirección de un guía naturalista del LPO Auvergne, podrá observar aves, plantas e insectos.

