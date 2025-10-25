Balade Nature 5 sens Becquigny

Balade Nature 5 sens Becquigny samedi 25 octobre 2025.

Balade Nature 5 sens

Becquigny Somme

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-25

Partir à la découverte de la nature autrement ! Entre la douceur des plumes, la rugosité des écorces d’arbres, le chant mélodieux des oiseaux, les parfums sauvages et le goût des cookies aux orties. Laissez-vous guider par une balade sensorielle unique où chaque pas devient une expérience.

Cette balade nature est ouverte à tout le monde, petits et grands alors n’hésitez pas à venir en famille !

Becquigny 80500 Somme Hauts-de-France +33 6 64 42 95 20 officedutourisme@grandroye.fr

English :

Discover nature in a different way! Between the softness of feathers, the roughness of tree bark, the melodious song of birds, wild perfumes and the taste of nettle cookies. Let us guide you on a unique sensory stroll where every step becomes an experience.

This nature walk is open to everyone, young and old, so bring the whole family!

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und erleben Sie die Natur einmal anders! Zwischen weichen Federn, rauer Baumrinde, melodischem Vogelgesang, wilden Düften und dem Geschmack von Brennnesselkeksen. Lassen Sie sich auf einen einzigartigen Spaziergang für die Sinne führen, bei dem jeder Schritt zu einem Erlebnis wird.

Dieser Naturspaziergang ist für Groß und Klein geeignet, also zögern Sie nicht, mit Ihrer Familie zu kommen!

Italiano :

Scoprite la natura in modo diverso! Tra la morbidezza delle piume, la ruvidità della corteccia degli alberi, il canto melodioso degli uccelli, i profumi selvatici e il sapore dei biscotti all’ortica. Lasciatevi guidare in una passeggiata sensoriale unica, dove ogni passo diventa un’esperienza.

Questa passeggiata nella natura è aperta a tutti, grandi e piccini, quindi non esitate a portare tutta la famiglia!

Espanol :

¡Descubra la naturaleza de otra manera! Entre la suavidad de las plumas, la aspereza de la corteza de los árboles, el melodioso canto de los pájaros, los aromas silvestres y el sabor de las galletas de ortiga. Déjese guiar en un paseo sensorial único donde cada paso se convierte en una experiencia.

Este paseo por la naturaleza está abierto a todos, grandes y pequeños, ¡así que no dude en traer a toda la familia!

