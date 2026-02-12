Balade nature à cheval

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Venez découvrir le milieu dunaire de la pointe Nord du Touquet-Paris-Plage à cheval.

Pour cette balade nature inoubliable, au rythme des sabots, vous serez accompagnés de Julie, monitrice équestre diplômée d’état, et d’Isabelle, guide nature certifiée Qualinat.

A dos de Henson, agréable cheval, vous découvrirez la richesse de l’écosystème littoral de la baie de Canche et profiterez du vent marin sur la plage.

Pour votre confort, vous serez équipés d’un système audio afin d’entendre pleinement les explications de votre guide.

A l’issue de la visite, une collation est offerte. .

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the dunes of the northern tip of Le Touquet-Paris-Plage on horseback.

L’événement Balade nature à cheval Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage