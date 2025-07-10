Balade nature à la croisée des patrimoines Camping du lac Sainte-Eulalie-en-Born
Balade nature à la croisée des patrimoines
Camping du lac 1590 route du lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes
Gratuit
Découvrez une nature unique et une histoire atypique, celle de nos étangs, de notre courant, de nos forêts…
Un voyage dans le temps pour mieux comprendre le lien très ancien zones humides et humains
Une immersion au plus près d’une biodiversité d’exception où faune et flore s’épanouissent en un équilibre fragile…
Entre émerveillement et humilité, l’envie de partager mais aussi de préserver ces richesses s’impose peu à peu…
Des balades revigorantes pour tous les goûts et tous les âges !
Inscriptions obligatoires par téléphone
Prévoir chaussures fermées et pantalon, chapeau, eau, anti moustique…
Maximum 10 personnes
Accessible PMR
RDV 09h camping du lac .
Camping du lac 1590 route du lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 41 59 51
