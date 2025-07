BALADE NATURE À LA DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE DE LUMIÈRE Olargues

Rdv parking randonneurs hameau de Douch Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Envie d’une immersion au cœur d’une nature préservée et mystérieuse ? Le massif du Caroux vous ouvre ses portes pour une randonnée guidée inoubliable, accompagnée par un animateur nature passionné, sur les chemins du sommet du Caroux (8km pour 300m de dénivelé+).

Ensemble, nous nous élèverons vers la table d’orientation, offrant des panoramas à couper le souffle. Nous traverserons la tourbière de la Lande, un écosystème fascinant et vital, jusqu’au sommet du Caroux. Nous conclurons notre balade par la visite du musée du Mouflon.

Prévoir chaussures de marches fermées, eau, casquette, jumelle et appareil photo. Bâtons de rando facultatif. Inscription obligatoire, places limitées.

Sortie payante. .

Rdv parking randonneurs hameau de Douch Olargues 34390 Hérault Occitanie

English :

Would you like to immerse yourself in the heart of a preserved and mysterious natural environment? The massif du Caroux opens its doors to you for an unforgettable guided hike, accompanied by a passionate nature guide, along the paths of the Caroux summit (8km for 300m ascent+).

German :

Haben Sie Lust, in eine geschützte und geheimnisvolle Natur einzutauchen? Das Caroux-Massiv öffnet Ihnen seine Pforten für eine unvergessliche geführte Wanderung mit einem passionierten Naturführer auf den Wegen zum Gipfel des Caroux (8 km bei 300 m Höhenunterschied+).

Italiano :

Volete immergervi in un ambiente naturale incontaminato e misterioso? Il Massiccio del Caroux vi apre le porte per un’indimenticabile escursione guidata, accompagnati da una guida naturalistica appassionata, lungo i sentieri della vetta del Caroux (8 km, 300 m di dislivello+).

Espanol :

¿Le gustaría sumergirse en un entorno natural virgen y misterioso? El Macizo del Caroux le abre sus puertas para una inolvidable excursión guiada, acompañado por un apasionado guía de la naturaleza, por los senderos de la cumbre del Caroux (8 km, 300 m de ascensión+).

