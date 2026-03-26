Balade nature à la découverte des mares à Coulon Place de l’Église Coulon
Balade nature à la découverte des mares à Coulon Place de l’Église Coulon samedi 28 mars 2026.
Balade nature à la découverte des mares à Coulon
Place de l’Église Place de l’Eglise Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez découvrir la faune et la flore des mares en compagnie de La Frênaie lors d’une balade nature dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Rendez-vous Place de l’église 79510 Coulon
Gratuit
Inscriptions obligatoires communication@ville-coulon.fr .
Place de l’Église Place de l’Eglise Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine communication@ville-coulon.fr
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English : Balade nature à la découverte des mares à Coulon
L’événement Balade nature à la découverte des mares à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin
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