Balade nature à la découverte du majestueux brame du cerf Campénéac
vendredi 25 septembre 2026 · Campénéac
Informations pratiques
Campénéac
Balade nature à la découverte du majestueux brame du cerf
Rue de la Fontaine Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
C’est la saison du rut : les biches se rassemblent et les cerfs sont aux aguets. Avec Franck, votre guide nature, partez pour une balade nocturne au cœur de la forêt à la découverte de ces majestueux cervidés et de leur puissant brame. Dans cette ambiance sauvage et mystérieuse, les chouettes pourraient bien se joindre à la balade…
Sur réservation en ligne. Tout public dès 6 ans. À 20h30. .
Rue de la Fontaine Campénéac 56800 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade nature à la découverte du majestueux brame du cerf Campénéac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
À voir aussi à Campénéac (Morbihan)
- Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon) Campénéac 17 septembre 2026
- Atelier créatif avec Cécile White Empreinte monotype Campénéac 18 septembre 2026
- Journées du patrimoine – Château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac 19 septembre 2026
- Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon) Campénéac 24 septembre 2026
- Atelier créatif avec Cécile White Empreinte monotype Campénéac 25 septembre 2026