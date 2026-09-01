Informations pratiques

Campénéac

Balade nature à la découverte du majestueux brame du cerf

Rue de la Fontaine Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

C’est la saison du rut : les biches se rassemblent et les cerfs sont aux aguets. Avec Franck, votre guide nature, partez pour une balade nocturne au cœur de la forêt à la découverte de ces majestueux cervidés et de leur puissant brame. Dans cette ambiance sauvage et mystérieuse, les chouettes pourraient bien se joindre à la balade…

Sur réservation en ligne. Tout public dès 6 ans. À 20h30. .

Rue de la Fontaine Campénéac 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Balade nature à la découverte du majestueux brame du cerf Campénéac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande