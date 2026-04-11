Balade nature A la découverte du paysage du marais à Bessines Bessines
Balade nature A la découverte du paysage du marais à Bessines Bessines samedi 25 avril 2026.
Bessines
Balade nature A la découverte du paysage du marais à Bessines
Place de la Mairie Bessines Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Balade nature A la découverte du paysage du marais
Venez découvrir le paysage atypique du marais et ses habitats spécifiques en compagnie de Deux-Sèvres Nature Environnement, sur un site du Conservatoire des Espaces Naturels.
Le 25 avril 2026 de 14h à 16h30 à Bessines, place de la Mairie .
Place de la Mairie Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@mairie-bessines.fr
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English : Balade nature A la découverte du paysage du marais à Bessines
L’événement Balade nature A la découverte du paysage du marais à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin