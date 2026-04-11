Bessines

Balade nature A la découverte du paysage du marais à Bessines

Place de la Mairie Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Balade nature A la découverte du paysage du marais

Venez découvrir le paysage atypique du marais et ses habitats spécifiques en compagnie de Deux-Sèvres Nature Environnement, sur un site du Conservatoire des Espaces Naturels.

Le 25 avril 2026 de 14h à 16h30 à Bessines, place de la Mairie .

Place de la Mairie Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@mairie-bessines.fr

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English : Balade nature A la découverte du paysage du marais à Bessines

L’événement Balade nature A la découverte du paysage du marais à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin