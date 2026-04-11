Bessines

Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines

Place de la Mairie Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Balade nature À la recherche des petites bêtes de l’eau .

En compagnie de DSNE, partez à la découverte de la faune aquatique, indispensable à la bonne qualité de l’eau.

Le 11 avril 2026 de 14h à 16h30 à Bessines, place de la mairie .

Place de la Mairie Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@mairie-bessines.fr

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English : Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines

L’événement Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin