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Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines Bessines

Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines Bessines

Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines Bessines samedi 11 avril 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 79000 Bessines

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Bessines

Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines

Place de la Mairie Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :
2026-04-11

Balade nature À la recherche des petites bêtes de l’eau .
En compagnie de DSNE, partez à la découverte de la faune aquatique, indispensable à la bonne qualité de l’eau.
Le 11 avril 2026 de 14h à 16h30 à Bessines, place de la mairie   .

Place de la Mairie Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   mairie@mairie-bessines.fr

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English : Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines

L’événement Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin

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