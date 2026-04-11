Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines Bessines
Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines Bessines samedi 11 avril 2026.
Bessines
Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines
Place de la Mairie Bessines Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Balade nature À la recherche des petites bêtes de l’eau .
En compagnie de DSNE, partez à la découverte de la faune aquatique, indispensable à la bonne qualité de l’eau.
Le 11 avril 2026 de 14h à 16h30 à Bessines, place de la mairie .
Place de la Mairie Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@mairie-bessines.fr
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English : Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines
L’événement Balade nature A la recherche des petites bêtes de l’eau à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin