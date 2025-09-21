Balade nature à Molène Île de Molène Île-Molène

Balade nature à Molène Dimanche 21 septembre, 11h00 Île de Molène Finistère

Tarifs : enfant 5€ ; adulte 10€ / Accès par bateau depuis Le Conquet, Brest (avec la compagnie Penn ar Bed pennarbed.breizhgo.bzh).

Lieu de rendez-vous : Notre Dame de bon retour à Molène – Durée : 2h30.

Infos et réservation sur EcoNature :

Partez à la découverte de l’île de Molène accompagnés d’une guide naturaliste et photographe passionnée, partenaire du Parc naturel marin d’Iroise.

Cette balade vous plonge dans un univers insulaire fascinant, entre flore littorale, oiseaux marins, petites bêtes du bord de mer et traditions locales.

Au fil des sentiers, vous apprendrez à lire les paysages, observer les espèces, comprendre les écosystèmes marins. Vous découvrirez également l’histoire singulière de cette île bretonne qui fait partie de la réserve de Biosphère de l’Unesco.

Activités proposées :

Observation de la faune locale : oiseaux marins (cormorans huppés, goélands, sternes…) et autres habitants du rivage.

Découverte de la flore insulaire : plantes du littoral, lichens, algues

Découverte du patrimoine naturel et culturel : traditions de pêche, sauvetage en mer, naufrage du Drumond Castle

Activité organisée par Laëtitia – Photographe et guide nature

Île de Molène 29259 Île-Molène Île-Molène 29259 Finistère Bretagne

