Balade nature à Thollet Le Bourg Thollet

Balade nature à Thollet

Le Bourg Eglise Notre Dame Thollet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Partez pour une balade de 4 km le long de la Benaize et observez les premiers signes du réveil de la nature au printemps. Guidée par Sébastien Baillergeat, de l’office Français de la Biodiversité, cette sortie invite à porter un nouveau regard sur la faune et la flore locales.

Prévoir de bonnes chaussures.

Balade non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Le Bourg Eglise Notre Dame Thollet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature à Thollet

L’événement Balade nature à Thollet Thollet a été mis à jour le 2026-02-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne