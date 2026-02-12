Balade nature à Thollet Le Bourg Thollet
Balade nature à Thollet mercredi 8 avril 2026.
Le Bourg Eglise Notre Dame Thollet
Gratuit
2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Partez pour une balade de 4 km le long de la Benaize et observez les premiers signes du réveil de la nature au printemps. Guidée par Sébastien Baillergeat, de l’office Français de la Biodiversité, cette sortie invite à porter un nouveau regard sur la faune et la flore locales.
Prévoir de bonnes chaussures.
Balade non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Thollet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine
