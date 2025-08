Balade nature accompagnée d’un guide Murs

Balade nature accompagnée par Franck Lejard Découverte de la flore sauvage, d’un endroit longtemps laissé à l’abandon où la flore sauvage a repris sont aspect naturel.

Pour cette escapade, laissez-vous guider par Franck Lejard, notre guide nature préféré, à la découverte des abords du lavoir de Murs. Longtemps laissé à l’abandon, ce site a peu à peu retrouvé son caractère naturel. Si quelques plantes introduites par l’ancien propriétaire (bambous, sapins, pommiers du Japon) subsistent, la végétation spontanée y est désormais largement dominante. À proximité, un ancien étang et une source contribuent à créer un environnement humide propice à la biodiversité, tandis que les grands arbres vous offriront une agréable ombre tout au long de la promenade. .

English :

Nature walk accompanied by Franck Lejard: discover the wild flora of a long-abandoned area where the wild flora has regained its natural appearance.

German :

Naturwanderung in Begleitung von Franck Lejard: Entdeckung der wilden Flora, eines lange Zeit vernachlässigten Ortes, an dem die wilde Flora wieder ihr natürliches Aussehen angenommen hat.

Italiano :

Passeggiata naturalistica accompagnata da Franck Lejard: scoprite la flora selvatica di un’area a lungo abbandonata, dove la flora selvatica ha riacquistato il suo aspetto naturale.

Espanol :

Paseo por la naturaleza acompañado por Franck Lejard: Descubra la flora silvestre de una zona abandonada durante mucho tiempo, donde la flora silvestre ha recuperado su aspecto natural.

