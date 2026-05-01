Balade nature Andernos-les-Bains
Balade nature Andernos-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Andernos-les-Bains
Balade nature
126 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La nature est présente partout, même en ville !
Les ruisseaux sont des écosystèmes fragiles qu’il est essentiel de préserver.
Les associations Bétey Environnement et Bétey, plage boisée à sauvegarder proposent une animation interactive pour aborder différentes thématiques.
Au programme également un atelier de reconnaissance des oiseaux et de leurs chants.
Rendez-vous à 14h au 126 boulevard de la République à Andernos. Durée 2 heures. Gratuit et accessible à tous.
Du pont de la RD3 le long du ruisseau jusqu’à la plage en passant par le port du Bétey. Se munir d’un chapeau, appareil photo et/ou de jumelles. .
126 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 03 57
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English :
L’événement Balade nature Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Andernos-les-Bains
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