Andernos-les-Bains

Balade nature

126 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La nature est présente partout, même en ville !

Les ruisseaux sont des écosystèmes fragiles qu’il est essentiel de préserver.

Les associations Bétey Environnement et Bétey, plage boisée à sauvegarder proposent une animation interactive pour aborder différentes thématiques.

Au programme également un atelier de reconnaissance des oiseaux et de leurs chants.

Rendez-vous à 14h au 126 boulevard de la République à Andernos. Durée 2 heures. Gratuit et accessible à tous.

Du pont de la RD3 le long du ruisseau jusqu’à la plage en passant par le port du Bétey. Se munir d’un chapeau, appareil photo et/ou de jumelles. .

126 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 03 57

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English :

L’événement Balade nature Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Andernos-les-Bains