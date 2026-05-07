Geudertheim

Balade nature Arbre quel est ton nom ?

Geudertheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L’Alsace présente une grande diversité d’arbres, qu’ils soient autochtones ou plus exotiques. Explorons ensemble les diverses composantes de ces arbres, de près ou de loin, dans le but de les identifier.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

L’Alsace présente une grande diversité d’arbres, qu’ils soient autochtones ou plus exotiques. Explorons ensemble les diverses composantes de ces arbres, de près ou de loin, dans le but de les identifier.

Balade organisée à Geudertheim, horaire et lieu communiqué à l’inscription. .

Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alsace is home to a wide variety of trees, both native and exotic. Let’s explore together the various components of these trees, from near and far, with the aim of identifying them.

L’événement Balade nature Arbre quel est ton nom ? Geudertheim a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau