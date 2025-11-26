Balade nature Au clair de lune autour de Tronoën Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon

Balade nature Au clair de lune autour de Tronoën

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 20:00:00

fin : 2026-01-02 22:00:00

Date(s) :

2026-01-02

En marchant le soir au clair de lune, les paysages de la palud de Tronoën prennent une dimension fantasmagorique, intemporelle, comme si nous étions plongés dans cette époque décrite par Anatole Le Braz dans son ouvrage culte la légende de la mort .

Rassurez-vous, nous ne nous perdrons pas, la cathédrale des dunes sera notre amer, notre point de repère autour duquel nous marcherons, pas moins de 4 km.

Soyez bien couverts car peu d’arbres peuvent prétendre pousser et vous abriter en ces lieux balayés par les vents qui viennent tout droit de l’océan.

Ce souffle réveillera sûrement de vielles légendes enfouies dans cette mystérieuse palud, si ce n’est au fond de votre cœur…

Prévoir des vêtements chauds et une lampe.

Inscription indispensable par téléphone. .

Rue de Tronoën Chapelle de Tronoën Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

