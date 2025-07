Balade nature au Grand Marais de Cormicy Cormicy

RNR DES MARAIS ET SABLIÈRES DU MASSIF DE SAINT-THIERRY Cormicy Marne

Tout public

Balade commentée Le Grand Marais de Cormicy entre géologie, biologie, écologie.

Marais alcalin rare et bien conservé, le marais de Cormicy abrite de nombreuses espèces animales et végétales. Nous vous proposons de les découvrir à travers une balade, entre observations et discussions, dans un échange pour mieux comprendre les origines et le fonctionnement de cet écosystème complexe.

Niveau de difficulté Difficile

Balade plutôt courte (3 km) mais sur un sol assez humide.

Prévoir des bottes, un baton de marche, des vêtement longs et une gourde.

Lieu du rendez-vous communiqué à l’inscription. .

RNR DES MARAIS ET SABLIÈRES DU MASSIF DE SAINT-THIERRY Cormicy 51220 Marne Grand Est +33 3 26 69 12 39

