Balade nature au lac d’Aureilhan Aureilhan

Parking de la Mairie Aureilhan Landes

A la fin du Moyen Age, l’invasion des sables marins entraîne la formation de nombreux étangs et transforme le paysage.

Découvrez, au rythme d’une balade, l’histoire de la formation du lac

Visite guidée et commentée par notre guide nature

Heure et lieu de RDV 9h30 parking de la mairie d’Aureilhan

Visite gratuite

Durée 2h30

Effectif max 25 personnes mini 4 personnes

Réservation obligatoire sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Conditions d’accès véhicule personnel; chaussures fermées obligatoires; tenue adaptée à la météo; de l’eau; Lotion anti-moustiques

Inaccessible aux poussettes. Chiens non autorisés.

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels couples et familles. .

Parking de la Mairie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

