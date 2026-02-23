Balade nature au lac de Bonlieu Route du Lac Bonlieu
Balade nature au lac de Bonlieu Route du Lac Bonlieu mercredi 18 mars 2026.
Balade nature au lac de Bonlieu
Route du Lac Lac de Bonlieu Bonlieu Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 16:30:00
Date(s) :
2026-03-18
Profitez d’une balade printanière le 18 mars de 14h00 à 16h30 au lac de Bonlieu.
Le temps d’une escapade conviviale, profitons du printemps qui s’installe autour du lac de Bonlieu. Les chants des oiseaux emplissent peu à peu les villages et les premières fleurs émergent doucement d’une longue pause hivernale. De la tourbière à la forêt, sautez dans vos chaussures de marche et rejoignez-nous pour en percer tous les secrets ! Découvertes natures, observation de la faune et de la flore et bien plus encore !
À partir de 6 ans. Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche. Sur réservation. .
Route du Lac Lac de Bonlieu Bonlieu 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature au lac de Bonlieu
L’événement Balade nature au lac de Bonlieu Bonlieu a été mis à jour le 2026-02-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)