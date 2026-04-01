Balade nature au phare du Petit Minou Route du Phare Plouzané

Balade nature au phare du Petit Minou

Route du Phare Phare du Petit Minou Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-09-14 09:45:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-26 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Découvrez la faune et la flore bretonne.

Que se cache-t-il dans le décor du phare du petit minou ? En arrivant sur ce promontoire rocheux, écoutez et observez. De nombreux oiseaux vous regardent en sillonnant le ciel, les plantes coincées entre les interstices de la roche ne sont visibles qu’à ceux qui prennent le temps de s’arrêter. Je vous propose ici de vous immerger dans l’univers de ce phare. Tel un explorateur, venez (re)découvrir ce site d’exception.

C’est la sortie culturelle et familiale, idéale pour en apprendre plus sur la botanique du littoral, la faune qui vagabonde autour de ce pic rocheux. Le tout, ponctué d’anecdotes sur le phare du petit minou, emblématique de notre région.

Informations pratiques

Lieu de RDV phare du Petit Minou

Tous les lundis matin 9h

D’autres dates sont disponibles pendant les vacances scolaires et les weekends, consultez le site de réservation .

Réservation en ligne sur terredecume.fr

Nombre de places limité à 15 personnes/sortie.

Sortie familiale adaptée à tous Accessible PMR

Durée 45mn à 1h

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Cartes cadeaux disponibles. .

Route du Phare Phare du Petit Minou Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88

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English : Balade nature au phare du Petit Minou

L’événement Balade nature au phare du Petit Minou Plouzané a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue