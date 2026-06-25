Balade nature au Val de Consolation Monastère du Val de Consolation Consolation-Maisonnettes

Informations pratiques

Consolation-Maisonnettes

Balade nature au Val de Consolation

Monastère du Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:30:00

fin : 2026-10-27 12:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Pousser la porte du Val de Consolation, c’est entrer dans l’un des plus beaux paysages naturels du Doubs.

Au fil d’une balade guidée, découvrez les falaises du cirque, la rivière, la forêt, la faune et la flore qui font la richesse de ce site exceptionnel. Entre lecture de paysage, histoire naturelle et anecdotes sur les liens entre l’homme et son environnement, cette promenade vous invite à regarder le Val autrement. Vous découvrirez également comment la nature et les hommes ont façonné ensemble ce lieu singulier, jusqu’à l’installation du Monastère au cœur de la vallée.

Une expérience sensible et accessible pour mieux comprendre les secrets d’un territoire façonné depuis des millénaires par la nature.

Vos guides

– Élie Pernot, animateur et guide nature dans les Montagnes du Jura. Passionné de biodiversité et de paysages, il partage avec enthousiasme les richesses naturelles et culturelles du Haut-Doubs.

– Johan Salomon (séance du 4 août), accompagnateur en montagne. Passionné de grands espaces et de transmission, il aime partager son regard sur les paysages, la nature et les territoires parcourus.

Informations pratiques

• Parcours d’environ 3 km

• Départ depuis le point info / boutique dans la cour du Monastère de Consolation

• Faible dénivelé, sans difficulté particulière

• Prévoir chaussures adaptées, eau, casquette ou chapeau

• Jumelles conseillées pour les plus curieux

La visite peut être suivie d’un déjeuner à la guinguette du Monastère de Consolation. .

Monastère du Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade nature au Val de Consolation

L’événement Balade nature au Val de Consolation Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-06-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS