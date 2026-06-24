Informations pratiques

Sternenberg

Balade nature autour de Sternenberg À partir de 8 ans

rue Principale Sternenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

5 km de balade pour un bain de nature et de découvertes, par le sentier de l’Allmend. Sur inscription

Offrez-vous une immersion au coeur de la nature sundgauvienne en empruntant le sentier de l’Allmend autour de Sternenberg. Au fil des 5 km de promenade, partez à la découverte de la vie des arbres, des étangs et des vergers, dans un paysage bucolique et préservé qui entoure le village.

Inscription obligatoire. 20 places.

Rendez-vous devant la mairie de Sternenberg.

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rue Principale Sternenberg 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

A 5-km walk to immerse yourself in nature and make new discoveries along the Allmend Trail. Registration required

L’événement Balade nature autour de Sternenberg À partir de 8 ans Sternenberg a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Sundgau