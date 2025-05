[Balade nature] Autour des étangs d’Arques-la-Bataille – RDV au parking du gymnase municipal Arques-la-Bataille, 29 mai 2025 14:00, Arques-la-Bataille.

Seine-Maritime

[Balade nature] Autour des étangs d’Arques-la-Bataille RDV au parking du gymnase municipal / Chemin des prairies Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Début : 2025-05-29 14:00:00

fin : 2025-05-29

2025-05-29

Partez pour une belle promenade au cœur de la nature, à la découverte des étangs et de leur biodiversité.

Grenouilles, oiseaux, libellules, plantes aquatiques… Ce milieu naturel abrite une grande variété d’animaux et de plantes.

Au fil du sentier, vous comprendrez pourquoi ces zones humides sont si importantes pour l’équilibre de la nature.

Que vous soyez amoureux de la nature ou simplement en quête d’un moment de calme, cette balade vous offrira une parenthèse dépaysante et enrichissante.

RDV au parking du gymnase municipal / Chemin des prairies

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

English : [Balade nature] Autour des étangs d’Arques-la-Bataille

take a walk in the heart of nature, discovering ponds and their biodiversity.

Frogs, birds, dragonflies, aquatic plants? This natural environment is home to a wide variety of animals and plants.

As you follow the trail, you’ll understand why these wetlands are so important to the balance of nature.

Whether you’re a nature lover or simply looking for a moment of peace and quiet, this walk is sure to provide you with an enriching change of scenery.

German :

machen Sie einen schönen Spaziergang durch die Natur und entdecken Sie die Teiche und ihre Artenvielfalt.

Frösche, Vögel, Libellen, Wasserpflanzen? Diese natürliche Umgebung beherbergt eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzen.

Auf dem Pfad werden Sie verstehen, warum diese Feuchtgebiete so wichtig für das Gleichgewicht der Natur sind.

Ob Sie nun ein Naturliebhaber sind oder einfach nur einen Moment der Ruhe suchen, dieser Spaziergang wird Ihnen eine abwechslungsreiche und bereichernde Auszeit bieten.

Italiano :

passeggiate nel cuore della natura per scoprire gli stagni e la loro biodiversità.

Rane, uccelli, libellule, piante acquatiche? Questo ambiente naturale ospita una grande varietà di animali e piante.

Seguendo il sentiero, capirete perché queste zone umide sono così importanti per l’equilibrio della natura.

Che siate amanti della natura o semplicemente alla ricerca di un momento di pace e tranquillità, questa passeggiata vi regalerà una pausa rilassante e gratificante.

Espanol :

pasee por el corazón de la naturaleza para descubrir los estanques y su biodiversidad.

Ranas, pájaros, libélulas, plantas acuáticas.. Este entorno natural alberga una enorme variedad de animales y plantas.

A medida que siga el sendero, comprenderá por qué estos humedales son tan importantes para el equilibrio de la naturaleza.

Tanto si es un amante de la naturaleza como si sólo busca un momento de paz y tranquilidad, este paseo le proporcionará un descanso relajante y gratificante.

