[Balade nature] Autour des étangs d'Arques-la-Bataille RDV au parking du gymnase municipal Arques-la-Bataille jeudi 23 octobre 2025.

RDV au parking du gymnase municipal / Chemin des prairies Arques-la-Bataille Seine-Maritime

2025-10-23 14:00:00

Partez pour une belle promenade au cœur de la nature, à la découverte des étangs et de leur biodiversité.

Grenouilles, oiseaux, libellules, plantes aquatiques… Ce milieu naturel abrite une grande variété d’animaux et de plantes.

Au fil du sentier, vous comprendrez pourquoi ces zones humides sont si importantes pour l’équilibre de la nature.

Que vous soyez amoureux de la nature ou simplement en quête d’un moment de calme, cette balade vous offrira une parenthèse dépaysante et enrichissante. .

RDV au parking du gymnase municipal / Chemin des prairies Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

