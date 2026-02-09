Balade nature autour du Château Moustier-Ventadour
Balade nature autour du Château Moustier-Ventadour mercredi 15 avril 2026.
Balade nature autour du Château
Rue du Château Moustier-Ventadour Corrèze
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Découverte de la faune et la flore printanière !
A proximité du château de Ventadour et aux abords du Ruisseau de la Vigne, identification de la flore, écoute des chants d’oiseaux printaniers rythment cette balade.
Tous publics. Tarifs 3 € par adulte, gratuit pour les moins de 16 ans.
Rendez-vous à la billetterie du Château.
Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34 .
Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
