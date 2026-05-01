Rouhling

Balade nature autour du Hungerbach

Rouhling Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Club Loisirs de Rouhling a le plaisir de vous convier à participer à une agréable balade nature autour du Hungerbach, animée par Michel Greff, naturaliste passionné de découverte de la nature.

Au fil des chemins, notre guide nous invitera à ouvrir les yeux et les oreilles sur les richesses qui nous entourent la faune, la flore, les paysages et toute la beauté discrète de la nature au printemps.

Une belle occasion de marcher ensemble dans une ambiance conviviale, de prendre l’air, d’échanger et de redécouvrir notre environnement autrement.

Venez nombreux partager ce moment de détente, de découverte et de convivialité.Tout public

5 .

Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 7 82 57 66 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Club Loisirs de Rouhling is pleased to invite you to take part in a pleasant nature walk around the Hungerbach, led by Michel Greff, a naturalist with a passion for discovering nature.

Along the way, our guide will invite you to open your eyes and ears to the riches that surround us: fauna, flora, landscapes and all the discreet beauty of nature in springtime.

A great opportunity to walk together in a friendly atmosphere, get some fresh air, exchange ideas and rediscover our environment in a different way.

Come one, come all to share this moment of relaxation, discovery and conviviality.

L’événement Balade nature autour du Hungerbach Rouhling a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES