Balade Nature avec Bretagne Vivante Tourbière de Kerfontaine Sérent
dimanche 20 septembre 2026 · Tourbière de Kerfontaine · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Balade Nature avec Bretagne Vivante
Tourbière de Kerfontaine D151 Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Situé au coeur du massif forestier de Pinieux, la Tourbière de Sérent constitue un habitat unique qui abrite une flore et une faune bien spécifique. Venez la découvrir accompagné d’un guide nature ! .
Tourbière de Kerfontaine D151 Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade Nature avec Bretagne Vivante Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
À voir aussi à Sérent (Morbihan)
- Journées Européennes du Patrimoine à Sérent Sérent 19 septembre 2026
- JEP à Sérent : Jeux de société sélection speciale « patrimoine » L’Escale Culturelle Sérent 19 septembre 2026
- Conférences Sérent et son histoire Le Petit Théâtre Sérent 23 septembre 2026
- Spectacle Les carottes sont cuites Petit Théâtre Sérent 26 septembre 2026
- Temps fort don d’organes Le Petit Théâtre Sérent 30 septembre 2026