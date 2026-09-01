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AGENDA · Sérent

Balade Nature avec Bretagne Vivante Tourbière de Kerfontaine Sérent

dimanche 20 septembre 2026 · Tourbière de Kerfontaine · Sérent

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Tourbière de Kerfontaine
Adresse
D151
Ville
56460 Sérent
Département
Morbihan
Tarif

Sérent

Balade Nature avec Bretagne Vivante

Tourbière de Kerfontaine D151 Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Situé au coeur du massif forestier de Pinieux, la Tourbière de Sérent constitue un habitat unique qui abrite une flore et une faune bien spécifique. Venez la découvrir accompagné d’un guide nature !   .

Tourbière de Kerfontaine D151 Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14 

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English :

L’événement Balade Nature avec Bretagne Vivante Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

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