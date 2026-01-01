Balade nature Etang du Moura Avéron-Bergelle

Balade nature

Etang du Moura AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Début : 2026-01-10 08:00:00

fin : 2026-01-10 11:00:00

2026-01-10

Venez profiter d’une balade nature au cœur d’un cadre paisible et préservé !

Marc vous accompagne à la rencontre des oiseaux hivernants à l’étang du Moura à Averon-Bergelle, un espace naturel sensible et Natura 2000 des étangs de l’Armagnac.

Venez découvrir, observer et vous émerveiller devant les Hérons cendré, Hérons garde-bœufs, Aigrettes garzette et nombreux autres oiseaux du lieu.

Prévoir une tenue chaude et des jumelles !

Covoiturage depuis l’écocentre Pierre et Terre de Riscle à 7h45

Etang du Moura AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

English :

Come and enjoy a nature walk in the heart of a peaceful, unspoilt setting!

Marc will take you on a winter birdwatching tour of the Etang du Moura in Averon-Bergelle, a Natura 2000 protected area in the Armagnac region.

Come and discover, observe and marvel at Ashy Herons, Cattle Egrets and many other local birds.

Bring warm clothes and binoculars!

Carpooling from the Pierre et Terre de Riscle ecocenter at 7:45 a.m

