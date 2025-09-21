Balade nature “Biodiversité et patrimoine” Place de la mairie Josselin

dimanche 21 septembre 2025.

Place de la mairie Médiathèque Y. Gicquel Josselin Morbihan

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Suivez Paul Mauguin de Bretagne Vivante pour une balade nature pour mieux connaître le rôle des vieux murs en faveur de la faune (insectes, oiseaux…) et de la flore. Cette animation alliant vieilles pierres et biodiversité s’inscrit dans le programme des Dimanches de Caractère porté par Les Petites Cités de Caractère Bretagne. A cette occasion un apéritif convivial aux produits locaux sera partagé à la fin de la balade. Départ de la médiathèque. Réservation conseillée en mairie. De 10h à 12h. .

Place de la mairie Médiathèque Y. Gicquel Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

