Tintry

Balade nature & biodiversité

Fangy Chemin Tintry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le CPIE vous propose une balade nature sur le site Natura 2000 Retenue du Pont du Roi et Vallon de Canada . En suivant le sentier, observons le paysage, soyons attentifs à la faune et la flore qui nous entoure, découvrons ce qui fait de cet endroit un site remarquable. Prenez de bonnes chaussures, votre curiosité et votre bonne humeur pour cette balade commentée au cour du site Natura 2000.

L’animatrice du CPIE vous attend pour une immersion pleine nature ! .

Fangy Chemin Tintry 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade nature & biodiversité

L’événement Balade nature & biodiversité Tintry a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)