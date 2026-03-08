Balade nature botanique plantes sauvages

1A rue Principale Grandfontaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-29 2026-05-20

Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, pour devenir plus autonome dans votre vie quotidienne et découvrir des saveurs surprenantes et délicates.

Lors de cette balade nature et botanique d’une durée de 2h30, vous aurez l’occasion de découvrir entre 10 et 15 plantes sauvages et d’en connaître les principales confusions. N’hésitez pas à venir découvrir la nature autrement ! .

1A rue Principale Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 56 10 29 contact@audealanature.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade nature botanique plantes sauvages Grandfontaine a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche