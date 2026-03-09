Balade nature Botanistes en herbe Espace Nature La Brûlade La Londe-les-Maures

Balade nature Botanistes en herbe

Espace Nature La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures Var

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-09

Regardez autour de vous les plantes sont partout. Dans une ambiance conviviale et ludique, cette balade nature vous aidera à identifier facilement les mauvaises herbes utilisées depuis la nuit des temps pour se nourrir ou se soigner.

.

Espace Nature La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by the naturalist guide Vincent Blondel, discover the wild plants of the Maures massif, learn to recognise the edible specimens and understand their benefits.

L’événement Balade nature Botanistes en herbe La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var