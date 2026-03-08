Balade nature Ces êtres qui poussent à Coulon

Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Venez découvrir la flore du territoire et en apprendre plus sur les plantes en compagnie de Deux-Sèvres Nature Environnement.

de 14h à 16h30

Inscriptions obligatoires communication@ville-coulon.fr .

