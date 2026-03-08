Balade nature Ces êtres qui poussent à Coulon Coulon

Balade nature Ces êtres qui poussent à Coulon Coulon 2026-03-14

Balade nature Ces êtres qui poussent à Coulon Coulon samedi 14 mars 2026.

Balade nature Ces êtres qui poussent à Coulon

Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Balade nature Ces êtres qui poussent 14 mars 2026 à Coulon Ecluse de la Sotterie, 79510 Coulon

Venez découvrir la flore du territoire et en apprendre plus sur les plantes en compagnie de Deux-Sèvres Nature Environnement.
de 14h à 16h30

Gratuit
Inscriptions obligatoires communication@ville-coulon.fr   .

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   communication@ville-coulon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Ces êtres qui poussent à Coulon

L’événement Balade nature Ces êtres qui poussent à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Niort Marais Poitevin

Prochains événements à Coulon