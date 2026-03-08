Balade nature Ces êtres qui poussent à Coulon Coulon
Coulon Deux-Sèvres
Balade nature Ces êtres qui poussent 14 mars 2026 à Coulon Ecluse de la Sotterie, 79510 Coulon
Venez découvrir la flore du territoire et en apprendre plus sur les plantes en compagnie de Deux-Sèvres Nature Environnement.
de 14h à 16h30
Inscriptions obligatoires communication@ville-coulon.fr .
Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine communication@ville-coulon.fr
