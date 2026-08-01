Balade nature Champniers-et-Reilhac
mardi 25 août 2026 · Champniers-et-Reilhac
Informations pratiques
Champniers-et-Reilhac
Balade nature
Place du village Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Venez vivre une expérience sensorielle au coeur de la nature jeux, écoute, exploration… Pour éveiller les sens des petits comme des grands. Un moment privilégié pour se reconnecter à la nature et renforcer les liens en famille. .
Place du village Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 76 58 61 cequelonseme16@gmail.com
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English : Balade nature
L’événement Balade nature Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-08-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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