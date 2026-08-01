Informations pratiques

Champniers-et-Reilhac

Balade nature

Place du village Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 17:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Venez vivre une expérience sensorielle au coeur de la nature jeux, écoute, exploration… Pour éveiller les sens des petits comme des grands. Un moment privilégié pour se reconnecter à la nature et renforcer les liens en famille. .

Place du village Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 76 58 61 cequelonseme16@gmail.com

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English : Balade nature

L’événement Balade nature Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-08-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin