Balade Nature Château-Renard

Balade Nature Château-Renard samedi 26 juillet 2025.

Balade Nature

Château-Renard Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-07-26 12:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Assistez à une balade commentée à travers des

paysages naturels variés !

BALADE NATURE

Assistez à une balade commentée à travers des

paysages naturels variés prairie humide,

boisement, roselière, mare, afin de découvrir les

nombreuses espèces qu’ils abritent. Parcours de

5 km. Inscription obligatoire avant le 25 juillet à

midi. 5 .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

English :

Join us for a guided walk through a variety of natural

natural landscapes!

German :

Nehmen Sie an einer kommentierten Wanderung durch eine Reihe von

abwechslungsreichen Naturlandschaften!

Italiano :

Passeggiata guidata attraverso una varietà di paesaggi naturali

variegati paesaggi naturali!

Espanol :

Dé un paseo guiado por una variedad de

¡variados paisajes naturales!

