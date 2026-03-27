Balade nature comment produire du bois tout en préservant la forêt ? avec Pierre Vacher de Fibois Carnuta, Maison de l’Homme et de la forê Jupilles

Balade nature comment produire du bois tout en préservant la forêt ? avec Pierre Vacher de Fibois

Carnuta, Maison de l’Homme et de la forê 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Balade nature comment produire du bois tout en préservant la forêt ? avec Pierre Vacher de Fibois

En étudiant les arbres le long de notre parcours, nous découvrirons comment les forestiers gèrent la forêt, pour allier préservation de la biodiversité et production du bois dont nous avons besoin. Des petits échantillons de bois sciés nous permettront de mieux comprendre la vie des arbres et le travail des forestiers.

Tout public à partir de 8 ans. Sur réservation. .

Carnuta, Maison de l’Homme et de la forê 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

Nature walk How to produce wood while preserving the forest with Pierre Vacher from Fibois

L’événement Balade nature comment produire du bois tout en préservant la forêt ? avec Pierre Vacher de Fibois Jupilles a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72