Balade nature commentée Base de loisirs Orthez
Balade nature commentée Base de loisirs Orthez samedi 20 décembre 2025.
Balade nature commentée
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Une belle balade pour découvrir les oiseaux et leurs modes de vie pendant la période hivernale.
Au programme observation à la longue-vue et aux jumelles des oiseaux du lac, découverte des chants et des plumes. .
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27
English :
L’événement Balade nature commentée Orthez a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Coeur de Béarn