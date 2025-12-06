Balade nature commentée Base de loisirs Orthez

Balade nature commentée

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Une belle balade pour découvrir les oiseaux et leurs modes de vie pendant la période hivernale.
Au programme observation à la longue-vue et aux jumelles des oiseaux du lac, découverte des chants et des plumes.   .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27 

