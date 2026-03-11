Balade nature commentée Sur les traces des loups à Cuers Place de la Convention Cuers
Balade nature commentée Sur les traces des loups à Cuers Place de la Convention Cuers jeudi 30 avril 2026.
Balade nature commentée Sur les traces des loups à Cuers
Place de la Convention Office de tourisme Cuers Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
L’animation Sur les traces des loups permet de ramener au cœur des discussions un animal à la fois mystérieux et très méconnu.
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Place de la Convention Office de tourisme Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
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English : Guided nature walk: On the trail of the wolves in Cuers
The In the footsteps of the wolf animation brings a mysterious and little-known animal back into the discussion.
L’événement Balade nature commentée Sur les traces des loups à Cuers Cuers a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var