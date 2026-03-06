Balade nature Contes nature RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei

Balade nature Contes nature

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

2026-04-13

Connaissez vous la Calotte rouge ? C’est un curieux fé qui parcourt les landes et le bord de rivière des gorges du Vaudobin. Avec lui, d’autres personnages, sortis des livres de contes, vous accompagnent au fil des sentiers. Dès 8 ans.

Chaussures de marche conseillées .

+33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

