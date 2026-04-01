Balade nature Couteaux et bouts de bois RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei
Balade nature Couteaux et bouts de bois RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei lundi 20 avril 2026.
Guêprei
Balade nature Couteaux et bouts de bois
RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Dame Nature nous offre ses matières premières pour fabriquer jeux, jouets et sifflets.
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RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
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English : Balade nature Couteaux et bouts de bois
L’événement Balade nature Couteaux et bouts de bois Guêprei a été mis à jour le 2026-02-26 par Terres d’Argentan Intercom
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