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Balade nature Couteaux et bouts de bois RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei

Balade nature Couteaux et bouts de bois RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei lundi 20 avril 2026.

Lieu : RDV parking du site, Hameau du Roc

Adresse : Le Vaudobin

Ville : 61160 Guêprei

Département : Orne

Début : 2026-04-20T14:30:00

Fin : 2026-04-20T16:30:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Guêprei

Balade nature Couteaux et bouts de bois

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :
2026-04-20

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RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65  contact@cpie61.fr

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English : Balade nature Couteaux et bouts de bois

L’événement Balade nature Couteaux et bouts de bois Guêprei a été mis à jour le 2026-02-26 par Terres d’Argentan Intercom

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