Balade nature Couteaux et bouts de bois RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei

Guêprei

Balade nature Couteaux et bouts de bois

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Dame Nature nous offre ses matières premières pour fabriquer jeux, jouets et sifflets.

À vos couteaux pour tailler le bois et laisser parler votre créativité !

Dès 6 ans. .

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Balade nature Couteaux et bouts de bois

L’événement Balade nature Couteaux et bouts de bois Guêprei a été mis à jour le 2026-02-26 par Terres d’Argentan Intercom