Balade nature Rue des Andrivaux Créchy

Créchy

Balade nature

Rue des Andrivaux Chemin en face de l’usine Vicat Créchy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier et par Sophie Thermidor, cultivatrice de plantes médicinales.

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Rue des Andrivaux Chemin en face de l’usine Vicat Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34

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English :

Hosted by the Conservatoire d?Espaces Naturels de l?Allier and medicinal plant grower Sophie Thermidor.

L’événement Balade nature Créchy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire