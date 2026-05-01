Balade nature Rue des Andrivaux Créchy
Balade nature Rue des Andrivaux Créchy vendredi 29 mai 2026.
Créchy
Balade nature
Rue des Andrivaux Chemin en face de l’usine Vicat Créchy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier et par Sophie Thermidor, cultivatrice de plantes médicinales.
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Rue des Andrivaux Chemin en face de l’usine Vicat Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34
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English :
Hosted by the Conservatoire d?Espaces Naturels de l?Allier and medicinal plant grower Sophie Thermidor.
L’événement Balade nature Créchy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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