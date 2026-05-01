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Balade nature Rue des Andrivaux Créchy

Balade nature Rue des Andrivaux Créchy vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue des Andrivaux

Adresse : Chemin en face de l’usine Vicat

Ville : 03150 Créchy

Département : Allier

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Créchy

Balade nature

Rue des Andrivaux Chemin en face de l’usine Vicat Créchy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier et par Sophie Thermidor, cultivatrice de plantes médicinales.
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Rue des Andrivaux Chemin en face de l’usine Vicat Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 

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English :

Hosted by the Conservatoire d?Espaces Naturels de l?Allier and medicinal plant grower Sophie Thermidor.

L’événement Balade nature Créchy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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