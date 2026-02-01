Balade nature dans le bois de la Bastière Journées Européennes du Patrimoine La Bastière La Devise
Début : 2026-02-18 09:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18
Participez à une balade nature à la découverte des bois de la Bastière. Visite animée par un animateur pour découvrir la biodiversité du bois.
Réservation obligatoire.
La Bastière Bois de la Bastière La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 72 13 mairie@la-devise.fr
English :
Take part in a nature walk to discover the Bastière woods. Visit led by a guide to discover the wood’s biodiversity.
Reservations required.
