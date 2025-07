Balade nature dans le marais en famille Paléospace Musée de France Villers-sur-Mer

Balade nature dans le marais en famille Paléospace Musée de France Villers-sur-Mer mercredi 9 juillet 2025 11:00:00.

Balade nature dans le marais en famille

Paléospace Musée de France 5 avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-09 11:00:00

fin : 2025-07-09 12:30:00

2025-07-09 2025-07-13 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-27 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-10 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-24 2025-08-27

Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade (1-3km/1h30) dans le marais de Blonville-Villers mêle jeux et découverte de la nature observation à la loupe de petits animaux aquatiques, observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des plantes…

Présence d’un adulte obligatoire.

(1-3km/1h30) Niveau 1

Paléospace Musée de France 5 avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 81 77 60 info@paleospace-villers.fr

English : Balade nature dans le marais en famille

Designed for children from 3 years old, this walk in the marsh of Blonville-Villers mixes games and nature discovery: observation of small aquatic animals with a magnifying glass, observation of birds with binoculars, sensory approach of plants..

An adult must be present.

(1-3km/1h30) Level 1

German : Balade nature dans le marais en famille

Dieser Spaziergang (1-3 km/1,5 Std.) im Sumpfgebiet von Blonville-Villers ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und verbindet Spiele mit Naturerfahrungen: Beobachtung von kleinen Wassertieren mit der Lupe, Vogelbeobachtung mit dem Fernglas, Annäherung an Pflanzen mit den Sinnen?

Ein Erwachsener muss anwesend sein.

(1-3km/1h30) Niveau 1

Italiano :

Pensata per i bambini dai 3 anni in su, questa passeggiata (1-3 km/1h30) nella palude di Blonville-Villers combina giochi e scoperta della natura: osservazione di piccoli animali acquatici con la lente d’ingrandimento, osservazione degli uccelli con il binocolo, approccio sensoriale alle piante?

È necessaria la presenza di un adulto.

(1-3 km/1h30) Livello 1

Espanol :

Destinado a niños a partir de 3 años, este paseo (1-3 km/1h30) por la marisma de Blonville-Villers combina juegos y descubrimiento de la naturaleza: observación de pequeños animales acuáticos con lupa, observación de aves con prismáticos, acercamiento sensorial a las plantas..

Debe estar presente un adulto.

(1-3km/1h30) Nivel 1

