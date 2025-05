Balade nature dans le village de Villecroze – Parc de Villecroze Villecroze, 25 mai 2025 09:00, Villecroze.

Var

Balade nature dans le village de Villecroze Parc de Villecroze Boulevard Georges Clémenceau Villecroze Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 12:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Cette sortie naturaliste met notre biodiversité locale à l’honneur Villecroze célèbre ses oiseaux qui nichent dans le village, ses arbres qui ombragent ses murs, ses papillons sauvages qui butinent ses fleurs, sa rivière qui le baigne.

.

Parc de Villecroze Boulevard Georges Clémenceau

Villecroze 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 67 50 00 villecroze.tourisme@cclgv.fr

English : Balade Nature dans les collines du Haut-Var

This naturalist outing puts our local biodiversity in the spotlight: Villecroze celebrates the birds that nest in the village, the trees that shade its walls, the wild butterflies that feed on its flowers and the river that bathes it.

German : Balade Nature dans les collines du Haut-Var

Dieser naturkundliche Ausflug stellt unsere lokale Biodiversität in den Mittelpunkt: Villecroze feiert seine Vögel, die im Dorf nisten, seine Bäume, die seine Mauern beschatten, seine wilden Schmetterlinge, die seine Blumen sammeln, und seinen Fluss, der es umspült.

Italiano : Balade Nature dans les collines du Haut-Var

Questa gita naturalistica mette sotto i riflettori la biodiversità locale: Villecroze celebra gli uccelli che nidificano nel villaggio, gli alberi che ombreggiano le sue mura, le farfalle selvatiche che si nutrono dei suoi fiori e il fiume che lo bagna.

Espanol : Balade Nature dans les collines du Haut-Var

Esta salida naturalista pone de relieve nuestra biodiversidad local: Villecroze celebra las aves que anidan en el pueblo, los árboles que dan sombra a sus murallas, las mariposas salvajes que se alimentan de sus flores y el río que lo baña.

L’événement Balade nature dans le village de Villecroze Villecroze a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon