Informations pratiques

Hoste

Balade nature de Hoste vers Valette

Rue des Vergers Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-29 14:00:00

fin : 2026-09-29 16:15:00

Date(s) :

2026-09-29

Dans le cadre de la semaine de l’environnement, accompagné par Monsieur le Maire, Michel JACQUES et de J-Baptiste LUSSON écologue au CAUE, vous parcourrez 11 km à la découverte d’espaces et chemins de campagne, via les étangs de Hoste-Haut, Hoste-Bas, l’arboretum de la Maison Güth, le toit de Hoste, la forêt vers le marais de Valette. Balade de 2h15/2h30 – bon marcheurs – équipement adapté à la météo et au parcours en zone humide.

Le nombre de participants étant limité, l’inscription est obligatoire à l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.Tout public

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Rue des Vergers Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

As part of Environment Week, accompanied by the mayor, Michel JACQUES and J-Baptiste LUSSON, an ecologist with the CAUE, you’ll walk 11 km to explore rural areas and trails, passing by the ponds of Hoste-Haut, Hoste-Bas, the Maison GFCth arboretum, the Hoste rooftop, and the forest leading to the Valette Marsh. 2 hours 15 minutes to 2 hours 30 minutes walk—for experienced hikers—wear clothing and footwear appropriate for the weather and the wetland terrain.

Since the number of participants is limited, registration is required at the Connexion Freyming-Merlebach Tourist Office.

L’événement Balade nature de Hoste vers Valette Hoste a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH