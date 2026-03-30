BALADE NATURE DE LA PLANTE À L’ASSIETTE AVEC LE CPIE

Frontignan Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Venez découvrir la garrigue par l’œil gourmet d’une spécialiste des plantes sauvages commestibles

Venez découvrir la garrigue par l’œil gourmet d’une spécialiste des plantes sauvages commestiblesInformations pratiques Prévoir des vêtements adaptés au temps et de l’eau.Conseillée à partir de 6 ans .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr

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English :

Discover the garrigue through the gourmet eyes of a specialist in wild edible plants

L’événement BALADE NATURE DE LA PLANTE À L’ASSIETTE AVEC LE CPIE Frontignan a été mis à jour le 2026-03-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE