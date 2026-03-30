BALADE NATURE DE LA PLANTE À L’ASSIETTE AVEC LE CPIE Frontignan
BALADE NATURE DE LA PLANTE À L’ASSIETTE AVEC LE CPIE Frontignan lundi 20 avril 2026.
BALADE NATURE DE LA PLANTE À L’ASSIETTE AVEC LE CPIE
Frontignan Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Venez découvrir la garrigue par l’œil gourmet d’une spécialiste des plantes sauvages commestibles
Venez découvrir la garrigue par l’œil gourmet d’une spécialiste des plantes sauvages commestiblesInformations pratiques Prévoir des vêtements adaptés au temps et de l’eau.Conseillée à partir de 6 ans .
Frontignan 34110 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr
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English :
Discover the garrigue through the gourmet eyes of a specialist in wild edible plants
L’événement BALADE NATURE DE LA PLANTE À L’ASSIETTE AVEC LE CPIE Frontignan a été mis à jour le 2026-03-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE