Balade nature & découverte des milieux de la vallée du Terrouin Sous le Pont de Fresnes Villey-Saint-Étienne

Villey-Saint-Étienne

Balade nature & découverte des milieux de la vallée du Terrouin

Sous le Pont de Fresnes Parking proche de Le Pavillon Bleu Villey-Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

L’Odyssée Touloise vous propose une soirée d’exploration nature à la Carrière de Villey-Saint-Étienne, guidée par Coralie Barlier, animatrice nature et gestionnaire d’Espaces Naturels (Communauté de Communes Terres Touloises) et Patrice Cure pour l’initiation de marche nordique (en option)

Cette balade commentée vous offrira une immersion accessible dans la vallée du Terrouin, à travers une lecture sensible et pédagogique des milieux naturels présents sur le site.

La sortie débutera par une présentation du plan d’eau du Terrouin, des actions de sauvegarde menées pour les amphibiens, et des principales espèces associées à ce secteur. Vous découvrirez ensuite, au fil d’un parcours de 2,5 km, une mosaïque unique d’habitats ancienne carrière, mare, rivière, prairie, zone boisée …

Le cheminement sera ponctué de quatre temps d’arrêt permettant d’observer la richesse des milieux

– au niveau du ponton, pour un focus sur la faune aquatique

– au coeur de la forêt, pour comprendre les interactions du sous-bois

– dans l’ancienne carrière, espace minéral à la dynamique particulière

– au sein de la prairie, pour découvrir la biodiversité spécifique de ces milieux ouverts.

Sur inscriptionTout public

0 .

Sous le Pont de Fresnes Parking proche de Le Pavillon Bleu Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est odysseetouloise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Odyssée Touloise invites you to an evening of nature exploration at the Carrière de Villey-Saint-Étienne, guided by Coralie Barlier, nature coordinator and manager of Espaces Naturels (Communauté de Communes Terres Touloises) and Patrice Cure for an introduction to Nordic walking (optional)

This guided walk offers an accessible immersion into the Terrouin valley, through a sensitive and educational interpretation of the natural environments present on the site.

The outing begins with a presentation of the Terrouin water body, amphibian conservation initiatives and the main species associated with the area. Then, along a 2.5 km trail, you’ll discover a unique mosaic of habitats: former quarry, pond, river, meadow, woodland…

There are four stopping points along the way, allowing you to observe the wealth of habitats:

– at the pontoon, for a focus on aquatic fauna

– in the heart of the forest, to understand the interactions of the undergrowth

– in the former quarry, a mineral space with a particular dynamic

– in the meadow, to discover the specific biodiversity of these open environments.

Registration required

L’événement Balade nature & découverte des milieux de la vallée du Terrouin Villey-Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-05-15 par MT TERRES TOULOISES