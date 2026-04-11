Balade nature Découverte des oiseaux des plaines à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Balade nature Découverte des oiseaux des plaines à Saint-Symphorien Saint-Symphorien samedi 11 avril 2026.
Saint-Symphorien
Balade nature Découverte des oiseaux des plaines à Saint-Symphorien
5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Balade nature Découverte des oiseaux des plaines
Venez découvrir et observer les oiseaux des plaines agricoles en compagnie du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
Le 11 avril 2026 de 9h à 11h30 à Saint-Symphorien, 5 place René Cassin .
5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@saint-symphorien79.fr
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English : Balade nature Découverte des oiseaux des plaines à Saint-Symphorien
L’événement Balade nature Découverte des oiseaux des plaines à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin
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