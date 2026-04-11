Coulon

Balade nature Découverte des oiseaux des villages à Coulon

5 Place de la Coutume Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Balade nature Découverte des oiseaux des villages

Venez découvrir et observer les oiseaux du bourg lors d’une balade matinale en compagnie du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Le 25 avril 2026 de 9h à 11h30 à Coulon, 5 place de la Coutume .

5 Place de la Coutume Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine accueil@ville-coulon.fr

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English : Balade nature Découverte des oiseaux des villages à Coulon

L’événement Balade nature Découverte des oiseaux des villages à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin