Balade nature Découverte des oiseaux des villages à Coulon Coulon
Balade nature Découverte des oiseaux des villages à Coulon Coulon samedi 25 avril 2026.
Coulon
Balade nature Découverte des oiseaux des villages à Coulon
5 Place de la Coutume Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Balade nature Découverte des oiseaux des villages
Venez découvrir et observer les oiseaux du bourg lors d’une balade matinale en compagnie du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
Le 25 avril 2026 de 9h à 11h30 à Coulon, 5 place de la Coutume .
5 Place de la Coutume Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine accueil@ville-coulon.fr
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English : Balade nature Découverte des oiseaux des villages à Coulon
L’événement Balade nature Découverte des oiseaux des villages à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin
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